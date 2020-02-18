Бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний завершився. Під час бойових дій загинув український воїн, ще четверо були поранені.

Про це поінформували в прес-центрі операції Об’єднаних сил.

“Наразі бій поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний закінчився. Підрозділи Об’єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією. Серед українських захисників, на жаль, один загиблий, четверо отримали легкі поранення, їм надається медична допомога“, – йдеться в повідомленні.

За даними штату, у ворога один загиблий, п’ятеро – важко поранених.

У штабі наголосили, що українські позиції не були втрачені.

“Противник запросив режим тиші. Позиції українських захисників не втрачені. У готовності до застосування перебувають підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація повністю контрольована”, – запевнили в штабі.

На атаку окупантів вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він назвав її цинічною провокацією і спробою зірвати мирний процес.

“У п’яту річницю Дебальцівської трагедії бойовики та окупанти влаштували цинічну провокацію… Це не просто цинічна провокація, метою якої є натиснути на дебальцівську рану, яка ніколи не загоїться повністю. Це – спроба зірвати мирний процес на Донбасі, який почав просуватися хоч і невеликими, але невпинними кроками”, – зазначив Зеленський.

Глава держави також підтвердив, що сьогодні відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України. За його підсумками буде проведено брифінг, в якому візьмуть участь секретар РНБО Олексій Данілов, керівництво Генерального штабу Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України.

Тим часом у Верховній Раді у фракції “Європейської Солідарності” вимагають викликати сьогодні до ВР для доповіді міністра оборона Андрія Загороднюка та начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака.

“Сьогоднішня військова провокація відбулася не просто так. КДБісти люблять символічні дати. Це нагадування про Майдан, за яким стояла Росія і Кремль. І побачити мир в очах Путіна може тільки мазохіст”, – наголосила, виступаючи з трибуни, нардеп від “ЄС” Ірина Геращенко.

КДБісти дуже люблять символічні дати. Сьогоднішня військова провокація відбулась не просто так – це нагадування про наступ силовиків на Майдан, за яким стояла Росія та Кремль. Побачити мир в очах Путіна може лише мазохіст. Iryna Gerashchenko з трибуни Верховної Ради. Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 18 лютого 2020 р.

А голова фракції “Голосу” Сергій Рахманін заявив, що сьогоднішня атака на Донбасі – це “ціна за розведення сил”, “ціна за поступки для того, щоб відбулася зустріч у “нормандському форматі”. Він додав, що “будь-яка поступка – це наша слабкість”. Нардеп зазначив, що не можна йти на поступки, поки Росія не припинить стріляти.