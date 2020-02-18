Лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія засумнівався в тому, яка зі сторін вранці 18 лютого почала наступ біля Золотого на Донбасі.

Про це йшлося в його коментарі журналістам в кулуарах Верховної Ради.

Як повідомлялося раніше, сьогодні під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Внаслідок цього почався бій. Бойові дії відбувалися в Луганській області з самого ранку — поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний (неподалік від Золотого). Під час сьогоднішньої атаки окупантів на Донбасі загинув 22-річний гранатометчик Максим Хітайлов.

Журналісти попросили лідера фракції “Слуги народу” Давида Арахамію відреагувати на репліки народних депутатів від “Європейської Солідарності”, які заявили, що сьогоднішній інцидент — наслідки поступок з боку української влади.

“Якщо вони так добре розбираються у військових діях і тактиці, то, можливо, потрібно піти служити в армію”, — прокоментував Арахамія.

Крім того, Арахамія заявив, що наразі “немає достовірної інформації” про те, яка зі сторін почала наступ.

“Зараз ні в кого немає достовірної інформації, яким чином це почалося, хто конкретно наступав, з якого боку наступав, які формування брали в цьому участь. А вже хтось зараз дає політичні оцінки. Мені здається, що на цьому не треба маніпулювати”, — додав він.

Ця репліка викликала обурення у журналістів. У політика уточнили, чи є у нього припущення, що вогонь міг бути відкритий українськими військовими, а не бойовиками.

“Звичайно, зрозуміло, з якою воно сторони. Ми має на увазі… Які у нас якісь у нас втрати, яким чином це все почалося, які були наші дії, які були їх дії і інше. Тобто не можна давати таких оцінок, які ви мені транслюєте”, — відповів Арахамія.

Також голова президентської фракції відмовився давати оцінку діям російської сторони та робити прогнози щодо наступних кроків держави-агресора.

“Я ніяк не розцінюю. Треба в комплексі дивитися. Зараз і геополітична ситуація… Треба теж враховувати… Я просто не хочу зараз давати оцінки, маючи фрагментарну інформацію”, — сказав він.