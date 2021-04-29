Швидкісний поїзд Інтерсіті+ "Бойківський експрес" №745/746 Київ — Славсько здійснить свої перші рейси після перейменування 1 та 4 травня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

Поїзд “Інтерсіті +” Київ – Славське, який взимку курсував під назвою “Лижний експрес”, а зараз називається “Бойківський експрес”.

В “УЗ” також зазначили, що серед усіх пасажирів рейсу №745, які прямуватимуть до Славська 1 та 4 травня, відділ туризму Славської громади випадковим чином розіграє 10 ексклюзивних наборів бойківських сувенірів — треба лише зберігати свій паперовий або електронний квиток до кінця поїздки.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 16 квітня відновила рух регіонального поїзда регіонального поїзда № 829/830 сполученням Львів – Ужгород, який скасували понад рік тому. Він курсує із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славсько, Лавочне, з.п. Опорець, Воловець, Свалява, з.п. Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.