У Китаї телебачення почало розмивати у кадрі логотипи відомих західних брендів, які виступили проти примусової праці уйгурських меншин.

На це звернуло увагу британське агентство ВВС.

Так, у березні в Китаї розгорівся скандал, коли місцеві державні ЗМІ та користувачі Мережі поширили заяву бренду H&M, в якій описувалося його зобов’язання припинити використання бавовни з провінції Сіньцзян. Причина – повідомлення про те, що Китай використовує примусову працю уйгурів для збирання бавовни в Сіньцзяні.

Чимало користувачів закликали до бойкоту H&M, вимагаючи від боренду “піти з китайського ринку”. Згодом H&M зник з основних онлайнових платформ торгівлі Китаю.

Слідом за H&M “дісталося” й іншим брендам: зокрема, Nike, Adidas та Puma.

Усі вони є членами ініціативи Better Cotton Initiative (BCI) – некомерційної групи, яка виступає за поліпшення методів вирощування бавовни в рамках реалізації стратегії зі сталого розвитку. У жовтні минулого року BCI перестала схвалювати вироблену у Сіньцзяні бавовну через проблеми в сфері прав людини (йдеться про примусову працю уйгурів).

Пекін заперечує будь-які утиски уйгурів.

Як зазначає ВВС, тепер у рамках бойкоту брендів китайські ЗМІ почали приховувати їхні логотипи (наприклад, Adidas, Puma та Nike).

Але оскільки ці бренди популярні у Китаї, роботи у працівників телебачення виявилось надзвичайно багато.

Редактори цензурують усе: від логотипів на футболках до взуття. За даними ВВС, інколи через це навіть затримували трансляцію передач.

Приховування брендів створює досить комічний ефект. Наприклад в учасників одного із популярних естрадних шоу “зникло” взуття.

Під час показу реаліті-шоу “Chuang 2021” на учасниках довелося “приховувати” майже весь одяг, оскільки вони практично з голови до ніг були одягнені в речі західних брендів.

При показі ще одного реаліті-шоу “Молодь з тобою” (“Youth With You”) довелося розмити логотипи на футболках близько 50 людей в одному кадрі.