Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.
У штабі повідомили, що неприцільно постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Мар’їнки.
Також бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Широкино.
У відповідь українські військовослужбовці реагували, але вогонь не відкривали.
З початку цієї доби, 12 серпня, на території ООС зафіксували одну провокацію з боку проросійських бойовиків.
Неподалік від Мар’їнки бойовики кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
На інших ділянках фронту було тихо.
- За добу 9 серпня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир’я. При цьому вже п’ятнадцяту добу поспіль серед українських захисників бойових втрат та поранень немає.