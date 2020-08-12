За минулу добу, 11 серпня, проросійські бойовики на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Але втрат і поранень серед українських військових не зафіксовано.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

У штабі повідомили, що неприцільно постріли з підствольного гранатомета зафіксовано поблизу Мар’їнки.

Також бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї поблизу Широкино.

У відповідь українські військовослужбовці реагували, але вогонь не відкривали.

З початку цієї доби, 12 серпня, на території ООС зафіксували одну провокацію з боку проросійських бойовиків.

Неподалік від Мар’їнки бойовики кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На інших ділянках фронту було тихо.