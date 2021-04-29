Бойовики на Донбасі 15 разів порушили «режим припинення вогню», одного бійця поранено

Минулої доби у зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі бойовики 15 разів порушили режим перемир'я. В результаті обстрілу поранення отримав український військовий.

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.

Так, у передмісті Красногорівки бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Катеринівки окупанти двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

Також неподалік Водяного незаконні збройні формування шість разів відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Крім того, в районі Гнутового бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.

Біля Зайцевого бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Повідомляється про поранення одного бійця ЗСУ.