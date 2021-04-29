Бойовики на Донбасі 15 разів порушили «режим припинення вогню», одного бійця поранено

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
Так, у передмісті Красногорівки бойовики вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Катеринівки окупанти двічі здійснили обстріли, застосувавши міномети калібру 120 мм, стрілецьку зброю, ручні станкові та станкові протитанкові гранатомети.
Також неподалік Водяного незаконні збройні формування шість разів відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Крім того, в районі Гнутового бойовики здійснили обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів. Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети.
Біля Зайцевого бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Повідомляється про поранення одного бійця ЗСУ.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” в результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надано медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого задовільний”, – йдеться у повідомленні.
Загострення на Донбасі
Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості. За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість прицільних обстрілів з боку окупантів, і, відповідно, загиблих та поранених захисників України.
Зокрема 26 березня збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, внаслідок чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
Впродовж 23 квітня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню.
За словами Олексія Арестовича — речника української делегації у Тристоронній контактній групі та радника голови Офісу президента Андрія Єрмака — після цих подій президент України Володимир Зеленський намагався зв’язатися з президентом РФ Володимиром Путіним.
8 квітня Зеленський заявив, що від початку року загинули 26 українських захисників.
Раніше президент визнав, що після введення санкцій проти Віктора Медведчука і телеканалів, які з ним пов’язують, спостерігається загострення на Донбасі.
- 20 квітня ТКГ взяла за основу проєкт доповнень до заходів з посилення режиму тиші на Донбасі, підготовлений Україною. Обговорення документу триває.
- Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися на Донбасі.
- Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова до війни з РФ, хоча й не почне її першою.
- Путін натомість заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві “в будь-який зручний час”, якщо він хоче обговорити двосторонні відносини.