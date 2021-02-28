Про це повідомляє штаб ООС.
Обстріли зафіксували біля населених пунктів Луганське, Миронівське, Південне, Широкине, Пищевик, Мар’їнка, Зайцеве, Водяне. Велися вони, зокрема, з мінометів, великокаліберних кулеметів, автоматичного станкового і станкового протитанкового гранатометів, стрілецької зброї.
Неподалік селища Луганського (Донецька область) внаслідок підриву на міні ПОМ-2 отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Йому оперативно надали медичну допомогу та доправлено до лікарні.
У штабі зазначили, що в усіх випадках офіцери УС СЦКК оперативно надавали запити на встановлення режиму припинення вогню.
Також повідомляється, що з боку російсько-окупаційних військ продовжується систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях.
- Напередодні, 26 лютого, бойовики на Донбасі десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема застосовували заборонене озброєння.