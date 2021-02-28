У суботу, 27 лютого, озброєні формування Російської Федерації дев'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць ВСУ підірвався на міні і отримав осколкові поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

Обстріли зафіксували біля населених пунктів Луганське, Миронівське, Південне, Широкине, Пищевик, Мар’їнка, Зайцеве, Водяне. Велися вони, зокрема, з мінометів, великокаліберних кулеметів, автоматичного станкового і станкового протитанкового гранатометів, стрілецької зброї.

Неподалік селища Луганського (Донецька область) внаслідок підриву на міні ПОМ-2 отримав осколкові поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Йому оперативно надали медичну допомогу та доправлено до лікарні.

У штабі зазначили, що в усіх випадках офіцери УС СЦКК оперативно надавали запити на встановлення режиму припинення вогню.

Також повідомляється, що з боку російсько-окупаційних військ продовжується систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях.