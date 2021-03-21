Протягом минулої доби, 20 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил проросійські бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню, один військовий ЗСУ загинув.

Про це повідомляє штаб ООС.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ”, неподалік населеного пункту Південне окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а поблизу селища Шуми – зі стрілецької зброї”, – йдеться у зведенні.

Також повідомляється, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”, поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. По позиціях наших воїнів у передмісті Лебединське окупанти застосували стрілецьку зброю, а поблизу селища Широкине – вели вогонь із великокаліберних кулеметів.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав вогнепальне поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу, але від отриманих поранень він помер під час евакуації до медичного закладу.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Наприклад, 12 березня було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, внаслідок чого один український захисник загинув, ще один отримав бойове травмування.

6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.