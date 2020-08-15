Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню

Про це повідомили в пресслужбі операції Об’єднаних сил.
“14 серпня на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано. Наші військовослужбовці у районах виконання завдань дотримуються режиму припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника”, – йдеться в повідомленні.
Водночас, поблизу Авдіївки у ранковий та післяобідній час зафіксовано вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї. В обох випадках постріли були провокативними та не несли загрози життю нашим воїнам, тому українські захисники зброю у відповідь не застосовували.
Також, минулої доби, виявлено факти інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населених пунктів Хутір Вільний з напрямку тимчасово окупованого Золотого-5 та Новгородське з напрямку непідконтрольної Широкої Балки.
Зазначається, що загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці задокументували 4 ворожі порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає. Ситуація у районі проведення операції залишається повністю контрольованою українськими воїнами.
Від початку поточної доби, 15 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.
- Як відомо, режим повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі розпочався з 00:01 понеділка, 27 липня. Він був порушений противником вже через 20 хвилин після початку.
- За даними розвідки, протягом першого тижня “режиму тиші” на Донбасі Росія перекинула на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не менше 10 одиниць бойової броньованої техніки і близько 30 вантажних автомобілів зі зброєю.