Сьогодні на Донбасі в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення.

Про це повідомила пресслужба операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що російські загарбники вкотре цілеспрямовано першими відкривають вогонь по позиціях наших захисників, підтверджуючи своє небажання дотримуватись існуючих мирних домовленостей.

“Так, сьогодні на Луганському напрямку біля Новозванівки, в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, двоє військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення”, – йдеться в повідомленні.

Евакуаційною технікою постраждалих воїнів оперативно доставили до військово-медичного закладу та надали їм належну медичну допомогу.

В ООС наголосили, що такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Наразі втрати противника уточнюються.

“На свої агресивні дії окупант і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників”, – резюмували в пресслужбі.