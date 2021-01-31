Covid-19 Україна

оновлено 31.01.2021 о 08:01

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Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції, поранено двох військових ЗСУ

Минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Двох військових ЗСУ поранено.

Неділя, 31 січня 2021, 09:27

Про це повідомляє штаб ООС.

“Протягом минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, – йдеться у повідомленні.

На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю”, – зазначили у штабі.

В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.

На обстріли ворога наші відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Теги: військові, ЗСУ, ООС, поранені, Донбас

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