Бойовики на Донбасі п'ять разів обстріляли українські позиції, поранено двох військових ЗСУ

Про це повідомляє штаб ООС.
“Протягом минулої доби, 30 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню. Неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів”, – йдеться у повідомленні.
На цьому ж напрямку, у передмісті Авдіївки, противник кілька разів відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, поблизу населеного пункту Золоте-4, окупанти застосували автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю”, – зазначили у штабі.
В результаті обстрілу двоє наших військовослужбовців отримали поранення. Захисників оперативно доставили до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога.
На обстріли ворога наші відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
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- 20 січня, російсько-окупаційні війська поранений українського військовослужбовця в районі Старогнатівки.
- 11 січня на Донбасі в районі населеного пункту Піски внаслідок обстрілу загинув військовий ЗСУ.
- 25 і 26 січня проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. Внаслідок інциденту було поранено українських бійців.