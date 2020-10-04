Про це повідомили в штабі ООС.
“Минулої доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших підрозділів російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. Так, стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета”, – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували.
- Раніше повідомлялося, що на Луганщині одразу у трьох районах виникли масштабні пожежі, загорілася суха трава та лісова підстилка. Через сильний вітер вогонь швидко поширюється, рятувальники евакуйовують людей з найближчих населених пунктів.