Бойовики на Донбасі планують сформувати мобілізаційний резерв угруповання російсько-окупаційних військ за рахунок так званих "казачих формувань".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Так, за інформацією Головного управління розвідки, командування російсько-окупаційних військ вживає активних заходів з вирішення проблем, які виникли із забезпеченням укомплектованості особовим складом з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

“При цьому передбачається значне залучення сил і засобів так званих “казачих формувань” з території Російської Федерації. Зокрема, за їх рахунок планується формування мобілізаційного резерву угруповання російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, – наголошується в повідомленні.