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Бойовики на Донбасі поранили ще одного військового

На Донбасі сьогодні, 1 квітня, отримав поранення ще один український військовослужбовець. Військового поранили в результаті обстрілу позицій поблизу Новотошківського.

Четвер, 1 квітня 2021, 22:44

Про це повідомило оперативно тактичне угрупування “Північ” на сторінці в Facebook.

Окупанти вкотре порушили перемир’я, застосувавши проти українських військових гранатомети. Підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

“В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу”, – заявили в угрупуванні.

Українська сторона Спільного центру контролю та координації проінформувала про подію місію ОБСЄ в Україні.

Нагадаємо, раніше командування ООС повідомляло про поранення українського військового в результаті шести порушень режиму припинення вогню бойовиками. У зведенні ООС про обстріл Новотошківського інформації не було.

Варто зазначити, що днями начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході та на півдні.

  • У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
  • 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
  • Напередодні стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
  • Українська розвідка заявила, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
  • Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
Теги: бойовики на Донбасі, Донбас

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