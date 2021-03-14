Сьогодні, 14 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності ОТУ "Північ", в результаті обстрілу озброєними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Південне, один військовослужбовець ЗС України зазнав кульового поранення.

Про це повідомляє пресцентр ОТУ “Північ”.

Підкреслюється, що захиснику оперативно надана перша медична допомога, він евакуйований до лікувального закладу.

“Стан здоров’я українського захисника– задовільний”, – зазначено в повідомленні.

“На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України. Дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих домовленостей”, – додали в ОТУ “Північ”.

Як відомо, з 00:01 27 липня 2020 року на лінії зіткнення на Донбасі повинні дотримуватися режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти регулярно порушують ці домовленості.

За останні місяці на Донбасі збільшилася кількість обстрілів з боку окупантів. Зокрема, 6 березня було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

5 березня було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, в результаті чого один український захисник отримав поранення. Окупанти тричі проігнорували запити України про введення “тиші”.

1 березня в районі Водяного на Донбасі постраждали дев’ять українських військових: їх автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої.