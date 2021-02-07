Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання “Схід” в Facebook.
“Сьогодні, 7 лютого, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили прицільний обстріл позицій українських захисників зі снайперської зброї неподалік Новомихайлівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне поранення”, – йдеться у повідомленні.
Воїна оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога.
“Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, – зазначили військові.
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