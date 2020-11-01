За минулу добу, 31 жовтня, проросійські бойовики на Донбасі один раз порушили режиму припинення вогню — зафіксовано постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Про це повідомляє штаб ООС.

“Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета”, – йдеться у повідомленні.

Втрат та поранень серед українських військових немає, вогонь у відповідь вони не відкривали.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.