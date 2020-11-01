Про це повідомляє штаб ООС.
“Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета”, – йдеться у повідомленні.
Втрат та поранень серед українських військових немає, вогонь у відповідь вони не відкривали.
Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
- Раніше повідомлялося, що за добу 30 жовтня збройні формування Російської Федерації тричі порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року, в результаті чого загинули двоє українських захисників.