Представники окупаційної влади так званої Донецької народної республіки запровадили смертну кару. В Організації Об'єднаних Націй б'ють на сполох.

Про це йдеться в доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини.

За даними ООН, окупаційна влада “ДНР” запровадила смертну кару. Так у “кримінальному кодексі” “ДНР” є статті, за які передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення або смертної кари.

Наразі Управлінню відомо про два випадки, коли “суд” постановив смертний вирок, проте станом на дату публікації доповіді ці “вироки” не були виконані.

“Тим не менш, вони продовжують викликати занепокоєння, тому що в перші роки конфлікту озброєні групи вже проводили страти”, — зазначено в доповіді.

В Управлінні зазначили, що існування смертної кари у “кодексі” давало змогу бойовикам залякувати затриманих на підставі рішення “прокурорів” погрозами про пред’явлення додаткових обвинувачень, за які передбачено покарання у виді смертної кари.

Управління верховного комісара ООН з прав людини звернулося до окупаційної влади так званої республіки з рекомендацією негайно припинити застосування смертної кари та утриматися від проведення страт, пов’язаних з минулими “вироками” та утриматися від практики свавільного тримання під вартою на підставі “постанови прокурора”.