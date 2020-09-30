Про це повідомила пресслужба оперативно-тактичної групи “Північ”.
“У районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій з підствольного гранатомета. Внаслідок ворожого пострілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я – задовільний.
На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.
- На Донбасі з початку доби 27 вересня бойовики тричі обстріляли позиції ВСУ, троє військових поранені.