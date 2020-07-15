Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що бойовики не випускають з окупованого Донбасу дітей, які мають намір вступити до українських вищих навчальних закладів.

Про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє кореспондент #Букв.

“Щодо ситуації на сході України, крім порушення Мінських домовленостей, надходить інформація, що дітей з ОРДЛО, які хочуть вступати в українські виші, навчальні заклади, бойовики не випускають на територію вільної Україні. Є розуміння, і бойовики розуміють, що ці діти не повернуться, а лишаться в Україні, оскільки відчувається різниця між тим що тут і там відбувається зараз. В цій ситуації необхідна наша реакція, наша робота, в тому числі з міжнародними партнерами, аби це питання вирішити”, – сказав Шмигаль.

У зв’язку з цим прем’єр доручив віцепрем’єр-міністру з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексію Резнікову взяти цю ситуацію під особистий контроль.

“Я попрошу віце-прем’єр-міністра Олексія Резнікова взяти ситуацію на особистий контроль. Підключайте до процесу МОН, аби не зірвався процес і діти могли отримати освіту, вступити в наші навчальні заклади”, – додав він.