Про це повідомили в штабі Операції об’єднаних сил.

У п’ятницю, 1 жовтня, з боку позицій ЗФ РФ, розташованих у районі Ясинуватої, був здійснений обстріл населеного пункту Авдіївка із застосуванням мінометів калібру 120 мм.

“Вкотре ЗФ РФ провели злочинний обстріл мирного населеного пункту вздовж лінії розмежування. Систематичні обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння з боку ЗФ РФ несуть пряму загрозу життю та здоров’ю мирного населення і пошкоджують цивільну інфраструктуру”, — наголосили в штабі.

Втрат серед цивільного населення внаслідок обстрілу немає. Утім було пошкоджено приватні будинки на вулиці Колосова.

“Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, надавши вичерпні докази злочинів. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння та свідчить про небажання ЗС РФ дотримуватися режиму припинення вогню, посилюючи напруження та наражає місцеве населення на небезпеку”, — зазначили в ООС.