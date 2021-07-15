Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Селище Нью-Йорк (до перейменування — Новгородське) розташоване неподалік від лінії розмежування з тимчасово окупованою територією Донецької області, було обстріляно незаконними збройними формуваннями.

“Близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража”, — пиши Кириленко.

За словами очільника ВЦА, про постраждалих поки невідомо. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як “порушення законів та звичаїв війни” (ст. 438 ККУ).