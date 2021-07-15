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Бойовики обстріляли Нью-Йорк на Донеччині

На Донеччині бойовики обстріляли цивільне населення селища Нью-Йорк. 

П’ятниця, 16 липня 2021, 00:45

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Селище Нью-Йорк (до перейменування — Новгородське) розташоване неподалік від лінії розмежування з  тимчасово окупованою територією Донецької області, було обстріляно незаконними збройними формуваннями.

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“Близько 19:30 російські окупанти здійснили обстріл смт Нью-Йорк, вже вкотре доводячи, що життя мирного населення для них нічого не варте. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах будинку та дах гаража”, — пиши Кириленко.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

За словами очільника ВЦА, про постраждалих поки невідомо. Правоохоронці попередньо кваліфікували подію як “порушення законів та звичаїв війни” (ст. 438 ККУ).

Теги: Донецька область, обстріл, цивільне населення, НьюЙорк

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