Проросійські бойовики на Донбасі 6 вересня порушили перемир'я на Донбасі. Окупанти з гранатомету прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки.

Про це повідомляє командування операції Об’єднаних сил.

“Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу отримав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу”, – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС вважають, що така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

“Сьогоднішній обстріл вкотре доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягнути миру”, – наголосили у штабі.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали, а командування ООС дало проросійським бойовикам ще одну можливість виконати вимоги, які були визначені ТКГ.

“В інакшому випадку, при наступному обстрілі українських позицій Об’єднані сили нададуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів”, – додали в ООС.