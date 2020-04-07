Бойовики продовжують приховувати факти поширення захворювання на COVID-19 на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Представники т.зв. “силових структур” вилучають історії хвороб померлих та попереджають медперсонал про притягнення до “кримінальної” відповідальності за розголошення інформації, у т.ч., про те, що більшість інфікованих протягом березня поточного року відвідували РФ через неконтрольовані Україною ділянки кордону”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Донбасі триває процес паспортизації населення. З початку квітня цього року спеціальними автобусними рейсами до Ростовської області та у зворотному напрямку перевезено понад 2 тис. осіб.

“За даними розвідки, зазначене призводить до погіршення епідеміологічної ситуації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях”, – наголосили у відомстві.

В Україні зафіксовано 1462 випадки коронавірусу COVID-19. Випадки зараження були підтверджені в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.