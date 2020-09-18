Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Так, минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки.

Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Крім того, від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку противника. Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував українських військових поблизу населеного пункту Водяне.

Водночас, на усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі.

Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

“Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року”, – додали в ООС.