Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил
За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська.
На провокативні обстріли українські військові у відповідь вогонь не відкривали.
У штабі повідомили, що дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає.
Від початку поточної доби обліковано 1 провокацію зі сторони ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали.
Нагадаємо, що спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксували з 00:01 27 липня 225 порушень режиму припинення вогню.
- Раніше повідомляли, що на Донбасі вводиться режим припинення вогню. Повне припинення бойових дій почалося з 00:01 понеділка, 27 липня. Воно було порушене противником вже через 20 хвилин після початку припинення вогню.
- Організація з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) зафіксувала 111 порушень “режиму повного і всеосяжного припинення вогню” у перший день перемир’я.
- 31 липня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушували проголошений режим припинення вогню.