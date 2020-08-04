У зоні бойових дій на Донбасі бойовики продовжують стріляти попри оголошення 27 липня “режиму повного і всеосяжного припинення вогню”.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил

За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська.

На провокативні обстріли українські військові у відповідь вогонь не відкривали.

У штабі повідомили, що дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби обліковано 1 провокацію зі сторони ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски. У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали.

Нагадаємо, що спостерігачі СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксували з 00:01 27 липня 225 порушень режиму припинення вогню.