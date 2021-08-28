Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Бойовики повідомили, що контролюють два – три входи в аеропорт. Захоплення території аеропорту стало можливим, оскільки американських військових почали евакуювати.

Представник “Талібану” Білал Карімі повідомив, що військовослужбовці США вже залишили “три важливі зони” кабульського аеропорту. Тепер вони під контролем талібів.

За словами терористів, американські військові контролюють незначну частину аеропорту.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Внаслідок вибуху у столиці Афганістану, що стався напередодні, загинули 90 цивільних осіб і 13 американських морпіхів, ще понад 150 осіб зазнали поранень.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

Президент США Джо Байден звинуватив представників терористичної організації “Ісламська держава” (ІДІЛ) в організації двох терактів, які сталися 26 серпня біля аеропорту Кабула.

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