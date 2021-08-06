Бойовики з північного регіону Ефіопії Тиграй взяли під свій контроль місто Лалібела, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в сусідньому регіоні Амхарці.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Лалібела, де знаходяться церкви 13 століття, висічені в скелі, є святим місцем для мільйонів православних християн.

Заступник мера Лалібела Мандефро Тадессе повідомив, що місто знаходиться під контролем повстанців Тиграя. Він додав, що стрілянини не було, але жителі тікають з міста, і він стурбований збереженням історичних церков.

“Це світова спадщина, і ми повинні співпрацювати, щоб гарантувати збереження цього скарбу”, – сказав Мандефро.

Держдепартамент США закликав сили Тиграя з повагою ставитися до культурної спадщини Лалібела, оскільки Вашингтон стає все більш стурбованим конфліктом.

Тисячі людей були вбиті з початку війни в листопаді минулого року. В даний час бойові дії охоплюють Амхарці і Афар, ще один регіон, що межує з Тиграй. Мільйони людей також були переміщені.

Як повстанські сили Тиграя, так і ефіопська армія та її союзники звинувачують в порушенні прав людини і військових злочинах.