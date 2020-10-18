З початку 18 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Окупаційні сили порушили перемир'я поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє командування ООС на сторінці у Facebook.

Проросійські бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї. В результаті обстрілу підрозділи Об’єднаних сил втрат не зазнали.

Українські військові вогонь у відповідь на провокації окупантів не відкривали.

“Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські військовослужбовці дотримуються режиму припинення вогню в повному обсязі”, – наголосили у штабі.