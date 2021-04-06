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Бойовики знеструмили помпову станцію у «сірій зоні»: десятки населених пунктів без води

У вівторок, 6 квітня, внаслідок обстрілів бойовиків було знеструмлено помпову станцію, розташовану у “сірій зоні” між селами Василівка та Крута Балка. Десятки населених пунктів залишилися без води. 

Вівторок, 6 квітня 2021, 22:58

Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

“Близько 17 години внаслідок обстрілу було знеструмлено помпову станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, розташовану у “сірій зоні” між селами Василівка та Крута Балка. На щастя, працівники станції змогли сховатися у бомбосховищі, наразі жертв обстрілу немає. Однак постачання води зупинене”, — проінформував він.

З цієї помпової станції, зазначив Кириленко, вода подається на чотири фільтрувальні станції — Карлівську, Великоанадольську, Старокримську №1 та №2.

Внаслідок знеструмлення станції без води залишилися такі населені пункти:

  • міста Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українськ, Маріуполь;
  • смт Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Новодонецьке, Святогорівка, Гострий, Цукурине, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Оленівка і Новотроїцьке;
  • села Олександропіль, Ганнівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка, Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне;
  • селища Сартана та Старий Крим.

За словами Кириленка, в середу, 7 квітня, сапери, енергетики, працівники “Води Донбасу” та інші фахівці оглянуть місце обстрілу, аби визначитися з переліком робіт. Однак розпочати ремонт зможуть тільки після того, як будуть отримані гарантії дотримання бойовиками режиму тиші під моніторингом місії ОБСЄ.

Теги: водопостачання, Донецька область, обстріли бойовиків

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