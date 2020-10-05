Про це повідомляє штаб ООС.

“Так, противник здійснив один постріл із підствольного гранатомета поблизу населеного пункту Новолуганське. Постріл був неприцільним, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках лінії розмежування спостерігається тиша”, – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що військовослужбовці Збройних Сил гасять пожежі у районі населеного пункту Шуми в Донецькій області і допомагають жителям Луганської області долати наслідки пожеж, що виникли 30 вересня та 1 жовтня.