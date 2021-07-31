Бойовику так званої "ДНР" повідомили про підозру в катуванні українських військових, які потрапили у полон під час боїв біля Іловайська у 2014 році.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянин України, будучи учасником терористичної організації “ДНР”, виконував завдання її ватажків.

Підозрюваний в одній з так званих в’язниць, облаштованій у захопленому бойовиками приміщенні Управління Служби безпеки України в Донецькій області, з серпня 2014 по лютий 2015 року жорстоко поводився з військовослужбовцями Національної гвардії та Збройних Сил України, які були захоплені у полон підрозділами Збройних Сил РФ в ході бойових дій 24-25 серпня 2015 року в районі м. Іловайськ Донецької області.

Він застосовував тортури до українських воїнів, які полягали у систематичному нанесенні великої кількості ударів руками, ногами і гумовим кийком, що спричиняло сильний фізичний біль і страждання, а також тривалому утриманні в нелюдських умовах без належної медичної допомоги і харчування.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора бойовику “ДНР” заочно повідомлено про підозру особі у жорстокому поводженні з військовополоненими (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.