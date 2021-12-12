Про це повідомляє iSport.

Ломаченко домінував над суперником практично протягом усього бою. У сьомому раунді він відправив суперника у нокдаун.

Перший раунд український боксер провів спокійно і придивлявся до суперника, але вже наприкінці другої трихвилинки непогано влучив у Коммі. Ганцю втриматися на ногах допомогли канати.

Спортивний журналіст Макс Келлерман зазначив, що Ломаченко двічі звертався до куту Коммі зупинити бій, але там відмовилися це робити.

Таким чином, Ломаченко здобув свою 16 перемогу в кар’єрі і став інтерконтинетальним чемпіоном Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Зазначимо, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі напередодні бою привітав промоутера українця Боба Арума з днем народження. 8 грудня Аруму виповнилося 90 років, нагадує Top Rank Boxing.

Цей же ресурс повідомляє, що Тайсое Ф’юрі зателефонував куму Ломаченка – іншоому українському боксеру Олександру Усику. Усик приїхав до Нью-Йорку підтримати Ломаченка.