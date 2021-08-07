Боксер Олександр Хижняк взяв «срібло» на Олімпіаді у Токіо

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
“Неймовірно драматичним став фінальний поєдинок боксерського турніру Олімпійських ігор у ваговій категорії до 75 кг, за підсумками якого українець Олександр Хижняк здобуває срібну нагороду!” – йдеться в повідомленні.
Перші два раунди вирішальної зустрічі із представником Бразилії Еберта Соузою українець впевнено перемагав, та на останніх хвилинах третього раунду все ж пропустив удар суперника, який вирішив долю поєдинку.
Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав спортсмена зі срібним здобутком, побажав не зупинятися, продовжувати вірити в себе.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
- Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
- Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
- 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
- Напередодні український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).