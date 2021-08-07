Боксер Олександр Хижняк взяв «срібло» на Олімпіаді у Токіо

Український боксер Олександр Хижняк завоював "срібло" на Олімпійських Іграх-2020 у вазі до 75 кг.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

“Неймовірно драматичним став фінальний поєдинок боксерського турніру Олімпійських ігор у ваговій категорії до 75 кг, за підсумками якого українець Олександр Хижняк здобуває срібну нагороду!” – йдеться в повідомленні.

Перші два раунди вирішальної зустрічі із представником Бразилії Еберта Соузою українець впевнено перемагав, та на останніх хвилинах третього раунду все ж пропустив удар суперника, який вирішив долю поєдинку.

Президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка привітав спортсмена зі срібним здобутком, побажав не зупинятися, продовжувати вірити в себе.