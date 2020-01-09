Ролик він розмістив у своєму Instagram-акаунті.

Відео Ломаченко ніяк не описав, лише вставив знак православного хреста.

Саме ж відео супроводжується читанням вірша:

Православный не значит слабый Хочу разъяснить всем, не путались дабы.

Православный вовсе не значит, что слабый.

Тут речь не о мышцах, что в прессе, в бицухе.

Тут речь лишь о вере и сильном в ней духе… (Записки Алтарника)

А ось повне відео, яке запостив Ломаченко:

На кадрах чітко проглядаються російські прапори на екіпіровці спецназу:

А ще в кінці відео його автори подякували за співпрацю “вежливым людям” – кліше російської пропаганди для позначення окупаційних військ, які висадилися в Криму у 2014 році без розпізнавальних знаків.