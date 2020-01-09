Ролик він розмістив у своєму Instagram-акаунті.
Відео Ломаченко ніяк не описав, лише вставив знак православного хреста.
Саме ж відео супроводжується читанням вірша:
Православный не значит слабый
Хочу разъяснить всем, не путались дабы.
Православный вовсе не значит, что слабый.
Тут речь не о мышцах, что в прессе, в бицухе.
Тут речь лишь о вере и сильном в ней духе…
(Записки Алтарника)
А ось повне відео, яке запостив Ломаченко:
На кадрах чітко проглядаються російські прапори на екіпіровці спецназу:
А ще в кінці відео його автори подякували за співпрацю “вежливым людям” – кліше російської пропаганди для позначення окупаційних військ, які висадилися в Криму у 2014 році без розпізнавальних знаків.
- Український боксер, чемпіон світу WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду, як найкращий боксер 2019 року за версією WBO від Всесвітньої боксерської ради.