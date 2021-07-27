Українська боксерка Анна Лисенко, яка виступає у ваговій категорії до 69 кг, виграла перший бій на Олімпійських іграх у Токіо-2020.

Про це повідомляє НОК України.

Одностайним рішенням суддів – 5:0 перемагає суперницю марроканку Умаїму Белахбіб і виходить до 1/8 фіналу Ігор-2020.

Лисенко є єдиною представницею України у жіночому боксі на Олімпіаді-2020.

У коментарі “Суспільне Спорт” Лисенко зазначила, що у бою проти Белхабіб їй вдалося виконати план. Однак звернула увагу на “брудний” стиль ведення бою її суперниці.

“Хороші емоції мене переповнюють, все добре. План виконала, який поставив тренер. Слава богу, що все вдалося. Я з нею вже боксувала в Болгарії, перемагала. Вона – “брудний” боксер, було декілька моментів у цьому бою, що ми зіштовхнулися. Вона йде головою, б’є відкритою рукавичкою по спині, по потилиці. Завдання було тримати її, набирати очки. Головне завдання – працювати чисто, наскільки вийшло – тренер буде робити аналіз, скаже помилки”, – розповіла українка.