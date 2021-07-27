Про це повідомляє НОК України.

Одностайним рішенням суддів – 5:0 перемагає суперницю марроканку Умаїму Белахбіб і виходить до 1/8 фіналу Ігор-2020.

Лисенко є єдиною представницею України у жіночому боксі на Олімпіаді-2020.

У коментарі “Суспільне Спорт” Лисенко зазначила, що у бою проти Белхабіб їй вдалося виконати план. Однак звернула увагу на “брудний” стиль ведення бою її суперниці.

AP Photo/ Frank Franklin II

“Хороші емоції мене переповнюють, все добре. План виконала, який поставив тренер. Слава богу, що все вдалося. Я з нею вже боксувала в Болгарії, перемагала. Вона – “брудний” боксер, було декілька моментів у цьому бою, що ми зіштовхнулися. Вона йде головою, б’є відкритою рукавичкою по спині, по потилиці. Завдання було тримати її, набирати очки. Головне завдання – працювати чисто, наскільки вийшло – тренер буде робити аналіз, скаже помилки”, – розповіла українка.

Фото: НОК України

 

 