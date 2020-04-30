У світі третина пацієнтів з COVID-19 одужали і виписані з лікарень. Таких зараз 1 мільйон 983 людини.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Максимальна кількість видужали від коронавірусу в США. Там таких близько 147 тисяч.

В Іспанії одужали 132 тисячі осіб, в Німеччині – 120 тисяч, в Китаї – 77 тисяч, в Ірані – 73 тисячі, в Італії – понад 71 тисяча.

Також варто зазначити, що 48 тисяч пацієнтів вилікувалися у Франції, 44 тисячі – в Туреччині, а ще 32 – в Бразилії.

При цьому кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом склала 228 тисяч 239 осіб.

Всього в світі лабораторно підтверджено 3 мільйона 220 тисяч 580 випадків захворювання коронавірусом.