Про це свідчать дані сайту Worldometers.
Максимальна кількість видужали від коронавірусу в США. Там таких близько 147 тисяч.
В Іспанії одужали 132 тисячі осіб, в Німеччині – 120 тисяч, в Китаї – 77 тисяч, в Ірані – 73 тисячі, в Італії – понад 71 тисяча.
Також варто зазначити, що 48 тисяч пацієнтів вилікувалися у Франції, 44 тисячі – в Туреччині, а ще 32 – в Бразилії.
При цьому кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом склала 228 тисяч 239 осіб.
Всього в світі лабораторно підтверджено 3 мільйона 220 тисяч 580 випадків захворювання коронавірусом.
- Більш ніж півтора мільярда працівників різних сфер у світі виявилися під загрозою втрати засобів для життя через пандемію коронавірусу.