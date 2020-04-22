Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.
“На сьогодні в нас офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. Однак розрахунково ми виводимо більше ніж 2 мільйони людей, які або втратили роботу, або знаходяться у тимчасових вимушених відпустках, або це так зване приховане безробіття”, — повідомив Шмигаль.
Він заявив, що наразі уряд працює над декількома програмами щодо створення нових робочих місць та виходу з кризи.
- В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.
- Раніше в Торгово-промисловій палаті повідомили, що за час карантину кількість безробітних в Україні збільшилася вже більш ніж на мільйон. Зазначалося, що в першу чергу втратили роботу люди, які були зайняті в сферах, діяльність яких була припинена через карантин. Водночас в Мінекономіки поінформували, що з початку карантину кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася майже на 90 тисяч.
- У МВС повідомили, що роботодавцям, які незаконно звільняють працівників під час карантину через COVID-19, загрожують штрафи на суму до 51 тисячі гривень.
- Наприкінці березня Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу з призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.