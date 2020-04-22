В Україні через запровадження карантину 2 мільйони осіб втратили роботу, при тому, що офіційно зареєструвалися безробітними близько 400 тисяч.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю РБК-Україна.

“На сьогодні в нас офіційно зареєстровано понад 400 тисяч безробітних. Однак розрахунково ми виводимо більше ніж 2 мільйони людей, які або втратили роботу, або знаходяться у тимчасових вимушених відпустках, або це так зване приховане безробіття”, — повідомив Шмигаль.

Він заявив, що наразі уряд працює над декількома програмами щодо створення нових робочих місць та виходу з кризи.

В Україні на період карантину на 350 гривень підвищили мінімальну допомогу з безробіття: з 650 до 1000 гривень.