У Дніпропетровській області двоє співробітників поліції силою "вибивали" з чоловіка зізнання в умисному вбивстві.

Про це поінформували у прес-службі Державного бюро розслідувань (ДБР).

Йдеться про начальника та заступника начальника одного із секторів Жовтоводського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.

Слідством встановлено, що в червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель жителя Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили у відділ поліції громадянина, який на момент інциденту перебував неподалік.

“У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали “вибивати” зізнання в умисному вбивстві. Останній, у свою чергу, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії”, – зазначається в повідомленні.

У ДБР уточнили, що поліцейські завдали потерпілому понад 20 ударів, змушуючи його визнати провину.

У результаті чоловік отримав численні травми (за висновком судово-медичної експертизи, вони є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості).

Поліцейським повідомили про підозру в перевищенні влади, що супроводжувалося насильством. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення їх від займаних посад.

У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.