Про це поінформували у прес-службі Державного бюро розслідувань (ДБР).
Йдеться про начальника та заступника начальника одного із секторів Жовтоводського відділу поліції ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області.
Слідством встановлено, що в червні 2020 року поліцейські, розслідуючи загибель жителя Жовтих Вод від вибуху бойового припасу, запросили у відділ поліції громадянина, який на момент інциденту перебував неподалік.
“У приміщенні відділу поліції правоохоронці посадили потерпілого на стілець та почали “вибивати” зізнання в умисному вбивстві. Останній, у свою чергу, категорично заперечував причетність до події та наполягав, що був лише свідком трагедії”, – зазначається в повідомленні.
У ДБР уточнили, що поліцейські завдали потерпілому понад 20 ударів, змушуючи його визнати провину.
У результаті чоловік отримав численні травми (за висновком судово-медичної експертизи, вони є тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості).
Поліцейським повідомили про підозру в перевищенні влади, що супроводжувалося насильством. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення їх від займаних посад.
У разі доведення провини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали оперуповноваженого і начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції (Київська область) за фактом зґвалтування жінки та тортур стосовно неї. Їм повідомлено про підозру. Згодом були опубліковані фотографії затриманих поліціянтів, які підозрюються в побитті та зґвалтуванні жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.
- Штат Кагарлицького відділення поліції, де сталося зґвалтування, повністю скоротили.
- У липні слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в зґвалтуванні неповнолітньої інспектору сектора ювенальної превенції Таїрівського відділення поліції в Одесі.