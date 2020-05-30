Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Декларація доступна на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з цим документом, доходи глави держави і членів його сім’ї в 2019 році склали 28 млн 602 тис. 468 грн.

Під час роботи в “Кварталі 95” Зеленський отримав зарплату в розмірі 3 млн 773 тис. 993 грн, 4,98 млн грн роялті та 1 млн 53 тис. 250 грн “від зайняття підприємницькою діяльністю”.

Як відзначили в прес-службі Офісу президента, з травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю і отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума отриманої зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208 тис. 787 грн.

Відзначається, що сім’я Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 млн 600 тис. гривень.

У 2019 році сім’я глави держави отримала кошти у рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Зеленський задекларував 4 млн 423 тис. гривень, “які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині”.

Крім того, сім’я глави держави продала корпоративні права 12 підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тис. 144 гривні.

“Володимир Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації. Також президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited”, – йдеться в повідомленні ОПУ.

При цьому Зеленський продовжує залишатися власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році було зареєстровано дві торгові марки “Слуга народу” на його ім’я.

У прес-службі ОПУ уточнили, що компанія PricewaterhouseCoopers провела в 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки “Вечірній квартал” становить 45 млн 810 тисяч. гривень. Вартість торгової марки “Розсміши коміка” становить 14 млн 650 тис. гривень.

У повідомленні наголошується, що на підставі проведеної оцінки Зеленський отримав роялті від використання торгових марок в сумі 548 тисяч. гривень, “тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли”.

Також сім’я Зеленських отримала 3 млн 200 тис. гривень “за надання в оренду квартири на території Великої Британії”.

У 2019 році дружина глави держави – Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра в розмірі 5 млн гривень.

“Позика була повернута до кінця звітного року”, – йдеться в повідомленні ОПУ.

Також зазначено, що Зеленський витратив в 2019 році 11 млн 500 тис. гривень в якості внеску до виборчого фонду кандидата в президенти України.

На оплату консультаційних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тис. 875 грн.

Варто відзначити, що в декларації не вказана вартість поїздки Зеленського з сім’єю в Оман в січні поточного року. В Офісі президента наполягають, що поїздка оплачувалася за рахунок дружини глави держави Олени Зеленської, тому витрати декларувати не обов’язково. “Поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються”, – наголошується в повідомленні.

Майно

Сім’я Зеленських також задекларувала один житловий будинок в Іванковичах Київської області (353,5 квадратних метра) і один – в Італії (413 квадратних метрів), земельну ділянку в Іванковичах на 1200 квадратних метрів, кілька квартир в Києві, дві в Великобританії і одну в Ялті (разом з паркомісцем).

Також родина президента володіє правами на недобудовані готельні кімнати в Грузії.

Зеленський задекларував шість наручних годинників (таких як Tag Heuer, Roleх, Graff, Piaget и Breguet), два з яких записані на його дружину Олену, а також ювелірні прикраси, які також належать їй.

У власності родини президента є два легкових автомобіля (Land Rover 2016 року і Mercedes-Benz 2014 року).

Згідно з декларацією, Олена Зеленська є кінцевим бенефіціаром Aldorante Limited (Кіпр), Film Heritage inc (Беліз), San Tommaso S.R.L. (Італія).