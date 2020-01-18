Про це повідомив в Facebook народний депутат фракції “Слуга народу” Святослав Юраш.

“Сьогоді у Верховній Раді України оголосили про створення найбільшого міжфракійного об‘єднання “Цінності, Гідність, Родина”. На ціннісний і сімейний заклик відгукнулись понад 300 депутатів. Себто, конституційна більшість з усіх фракцій та груп українського парламенту. Щоб хоч щось об‘єднало увесь парламент”, – написав Юраш.

Він заявив, що буде ініціатором і співголовою від монобільшості. Також співголови будуть від кожної фракції і групи Парламенту. Зокрема, це Олег Волошин від ОПЗЖ, Сергій Тарута від “Батьківщини”, Михайло Бондар від “ЄС”, Ірина Констанкевич від “За майбутнє”, Олександр Ковальов від “Довіри”, а від позафракційних – Оксана Савчук.

Свого представника на місце співголови поки ще не представив “Голос”.

Також представлено маніфест об’єднання:

“Метою міжфракційного депутатського об’єднання є захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім’я політичної моди; підготовка та прийняття законів, які сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді; а також популяризація та донесення широкого спектру світової консервативної думки до української інтелектуальної спільноти”.