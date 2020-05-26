Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов в ефірі програми “Свобода слова”.

“На жаль, близько 20% усіх інфікованих коронавірусом, тобто 4111 людей, – медики. Це сталося через те, що на початок епідемії наші лікарні не були готові до такого виклику. В нас не було ані засобів індивідуального захисту, ані респіраторів, ані масок. Також не були прораховані маршрути доставки хворих. Куди має приїхати хворий, визначалося вже у розпал епідемії. Це велика проблема, але ми проаналізували її, і свої кроки вибудовували на основі зроблених висновків”, – розповів Степанов.

За його словами, крім забезпечення лікарів усіма необхідними засобами, потрібен також 3-місячний запас засобів індивідуального захисту, які використовують медики при лікуванні інфекційних хвороб.

“Ми зараз прораховуємо ту кількість грошей, яка для цього необхідна. І весь цей запас має бути одразу і безпосередньо у лікарнях”, – зазначив Степанов.

На відео з 2 хв. 15 сек.