Понад 40 % українців побоюються коронавірусу COVID-19 менше, ніж економічних наслідків, які може спровокувати введений у країні карантин.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, 43 % респондентів більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантину, ніж епідемії коронавірусу.

Ще 34 % опитаних заявили, що більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні.

А 14 % не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація в країні нормалізується протягом 1-2 місяців.

Варто зазначити, що лише 18 % опитаних вважають, що влада успішна в запобіганні можливим економічним проблемам в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Ще 57 % респондентів успіхів не помітили.

А 25 % не визначилися з відповіддю.

КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.