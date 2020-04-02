Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
Так, 43 % респондентів більше побоюються економічних наслідків від запровадження карантину, ніж епідемії коронавірусу.
Ще 34 % опитаних заявили, що більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні.
А 14 % не бояться ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація в країні нормалізується протягом 1-2 місяців.
Варто зазначити, що лише 18 % опитаних вважають, що влада успішна в запобіганні можливим економічним проблемам в Україні, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Ще 57 % респондентів успіхів не помітили.
А 25 % не визначилися з відповіддю.
КМІС провів опитування з 27 по 30 березня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). Під час опитування проведено 1500 інтерв’ю, похибка вибірки з вірогідністю 0,95 не перевищує 3 %.
- Згідно з даними цього ж опитування, 48 % українців вважають, що влада неефективно бореться зі спалахом коронавірусу COVID-19.
- Згідно з результатами опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг”, більше ніж 80 % українців переживають, що в країні настане затяжна економічна криза. Крім того, більше 50 % українців вважають, що влада, подаючи інформацію про поширення коронавірусу COVID-19 у країні, применшує серйозність ситуації.