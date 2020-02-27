Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
“Відносна більшість опитаних (44 %) думає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів, 37 % думають, що Уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати”, – відзначають соціологи.
Оцінюючи роботу Кабміну Гончарука за період з кінця серпня минулого року по лютий 2020-го, тільки близько 11 % опитаних поставили оцінку “добре” або “відмінно” (4 і 5 за п’ятибальною шкалою).
Більшість респондентів заявили, що нинішній Уряд з моменту призначення працював або “дуже погано” (27 %), або ж поставили умовну “двійку” (19 %). На “задовільно” роботу Кабміну оцінили 37 % опитаних.
Оцінка дій Кабінету Міністрів у порівнянні з груднем погіршилася. Зокрема, на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35 % до 21 %), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46 % до 66 %).
До самого Олексія Гончарука позитивно ставляться в лютому 8 % опитаних, негативно – 33 %.
У порівнянні з груднем частка тих, хто ставиться до Гончарука позитивно, зменшилася на 4 відсоткових пункти (було 12 %), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22 %).
Опитування проводилося КМІС з 21 по 25 лютого 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. Під час опитування було проведено 1500 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 3 %.
- Раніше повідомлялося, що Сергій Тігіпко може очолити Кабінет Міністрів України замість Олексія Гончарука. Інформацію про те, що Володимир Зеленський дійсно розглядає кандидатуру Тігіпка на посаду прем’єра, підтвердили #Буквам співрозмовники в оточенні президента і його партії.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив у коментарі журналістам, що зустрічався з колишнім заступником голови “Партії регіонів” Сергієм Тігіпком. “Я дійсно з багатьма зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я теж зустрічався. Це правда”, – зазначив він, не уточнивши деталей.
- Сам Олексій Гончарук спростував повідомлення про свою відставку і призначення на посаду Сергія Тігіпка.