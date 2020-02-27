Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

“Відносна більшість опитаних (44 %) думає, що треба відправити у відставку діючий склад Кабінету Міністрів, 37 % думають, що Уряд на чолі з Гончаруком ще має працювати”, – відзначають соціологи.

Оцінюючи роботу Кабміну Гончарука за період з кінця серпня минулого року по лютий 2020-го, тільки близько 11 % опитаних поставили оцінку “добре” або “відмінно” (4 і 5 за п’ятибальною шкалою).

Більшість респондентів заявили, що нинішній Уряд з моменту призначення працював або “дуже погано” (27 %), або ж поставили умовну “двійку” (19 %). На “задовільно” роботу Кабміну оцінили 37 % опитаних.

Оцінка дій Кабінету Міністрів у порівнянні з груднем погіршилася. Зокрема, на 14 відсоткових пунктів стало менше тих, хто схвалює його роботу (з 35 % до 21 %), і на 20 відсоткових пунктів зросла частка тих, хто не схвалює (з 46 % до 66 %).

До самого Олексія Гончарука позитивно ставляться в лютому 8 % опитаних, негативно – 33 %.

У порівнянні з груднем частка тих, хто ставиться до Гончарука позитивно, зменшилася на 4 відсоткових пункти (було 12 %), а частка тих, хто ставиться до нього негативно, зросла на 11 відсоткових пунктів (було 22 %).

Опитування проводилося КМІС з 21 по 25 лютого 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території Криму і Донбасу. Під час опитування було проведено 1500 інтерв’ю. Похибка вибірки не перевищує 3 %.