Майже 60% українців вважають коронавірус страшним захворюванням, яке загрожує людству. При цьому більш як 50% не звертаються до лікарів, захворівши на грип.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, 61,7% опитаних вважають, що коронавірус COVID-19 — небезпечний вірус, який загрожує людству, ще 11,1% не змогли оцінити, наскільки його поширення є небезпечним.

Водночас 50,6% опитаних повідомили, що, захворівши на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип, лікуються вдома.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Фонду “Open Ukraine” з 13 по 17 лютого 2020 у всіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.

Зазначимо, за минулий тиждень в Україні було зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу. Позаминулого тижня — 8 летальних випадків. Жодного випадку коронавірусу в Україні на сьогодні не зареєстровано.