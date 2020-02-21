Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.
Так, 61,7% опитаних вважають, що коронавірус COVID-19 — небезпечний вірус, який загрожує людству, ще 11,1% не змогли оцінити, наскільки його поширення є небезпечним.
Водночас 50,6% опитаних повідомили, що, захворівши на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та грип, лікуються вдома.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення Фонду “Open Ukraine” з 13 по 17 лютого 2020 у всіх регіонах України за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3%.
Зазначимо, за минулий тиждень в Україні було зареєстровано десять летальних випадків внаслідок грипу. Позаминулого тижня — 8 летальних випадків. Жодного випадку коронавірусу в Україні на сьогодні не зареєстровано.
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Кількість українців, які повністю довіряють МОЗ як джерелу інформації про грип та ГРВІ — лишень 4%. Натомість родичам довіряє кожен п’ятий.