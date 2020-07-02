Більш ніж 50 % українців вважають, що некомпетентність влади може спровокувати економічну кризу в Україні восени цього року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.

Так, українців попросили обрати одну з причин, через яку може виникнути економічна криза восени цього року.

В результаті 53 % респондентів заявили, що криза восени може виникнути через некомпетентність влади.

Ще 32 % опитаних вважають, що причиною може стати коронавірус. І тільки 6 % назвали як причину можливої кризи війну на Донбасі.

Дві третини опитаних відзначили погіршення економічного становища України за останні півроку (64 %). Майже чверть (24 %) вважають, що воно не змінилося, а 9 % – що поліпшилося.

Погіршення економічного становища власної родини зазначила половина опитаних. Майже 40 % респондентів говорили про відсутність змін, 9 % – побачили поліпшення.

У найближчі півроку близько 40 % очікують погіршення економічного становища України, 31 % – відсутність змін. І тільки 17 % розраховують на покращення ситуації.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.