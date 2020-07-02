Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.
Так, українців попросили обрати одну з причин, через яку може виникнути економічна криза восени цього року.
В результаті 53 % респондентів заявили, що криза восени може виникнути через некомпетентність влади.
Ще 32 % опитаних вважають, що причиною може стати коронавірус. І тільки 6 % назвали як причину можливої кризи війну на Донбасі.
Дві третини опитаних відзначили погіршення економічного становища України за останні півроку (64 %). Майже чверть (24 %) вважають, що воно не змінилося, а 9 % – що поліпшилося.
Погіршення економічного становища власної родини зазначила половина опитаних. Майже 40 % респондентів говорили про відсутність змін, 9 % – побачили поліпшення.
У найближчі півроку близько 40 % очікують погіршення економічного становища України, 31 % – відсутність змін. І тільки 17 % розраховують на покращення ситуації.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.
- Відповідно до проведеного в травні опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), понад 60% українців не побачили успіхів президента України Володимира Зеленського в питаннях боротьби з корупцією та припинення війни на Донбасі.
- Відповідно до березневого опитування КМІС, понад 40% українців побоювалися коронавируса COVID-19 менше, ніж економічних наслідків, які може спровокувати введений у країні карантин.