Наразі 53 % українців володіють цифровими навичками на рівні, що не досягає середнього.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Так, сьогодні була організована презентація онлайн-проекту “Дія. Цифрова освіта”. За словами Гончарука, це національна програма цифрової грамотності, щоб “українці мали рівні права в користуванні всіма перевагами новітніх технологій”.

Старт онлайн-платформи заплановано на 21 січня 2020 року.

“В ЄС ще в 2006 році визнали цифрову грамотність як одну з восьми ключових компетенцій, якою має володіти кожен європейський громадянин. В Україні таке дослідження ми провели вперше: 53 % українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Проте ми цілком здатні підвищити рівень цифрових навичок”, – наголосив Гончарук.

Він уточнив, що в Уряді планують з часом перевести 100 % державних послуг в онлайн: “без чиновників, черг і необхідності кудись ходити”.

“Люди не мають стояти за довідкою у черзі годинами, це пережитки радянського минулого. Вони можуть замовити її онлайн, але треба мати навички користування новими технологіями”, – зазначив Гончарук.

Як уточнили в прес-службі Уряду, 53,5 % українців “знаходяться нижче позначки середній рівень у питаннях цифрової грамотності”.

Не володіють цифровими навичками 15,1 % українців, а низьким рівнем цифрових навичок володіють 37,9 % громадян.

34 % українців у віці 18-70 років за останній рік ставали об’єктом хоча б одного з видів шахрайства в Інтернеті, а серед молоді у віці 10-17 років – 49,5 % ставали жертвами онлайн шахрайства. Найбільш незахищеними сегментами в Мережі є молодь до 16 років і люди старше 60 років.

Це перше комплексне соціологічне дослідження цифрових навичок населення, яке проводило Міністерство цифрової трансформації України спільно з консалтинговою компанією MLS group.

Дослідження проводилося відразу за кількома методами: через фокусовані групові дискусії та безпосереднє опитування населення. Причому опитування проводилося також серед жителів тимчасово окупованих територій Донбасу.