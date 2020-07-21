Понад 60 % українців не підтримують рішення Верховної Ради України про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 16-17 липня 2020 року.

Таке ж ставлення в українців і до ухваленого ВР законопроєкту про ринок землі.

“Легалізація грального бізнесу та запровадження ринку землі були переважно негативно сприйняті опитаними. Не підтримують ці рішення Верховної Ради близько 60 % опитаних, підтримують – біля чверті”, – відзначають соціологи.

Так, згідно з опублікованою інфографікою, проти легалізації грального бізнесу виступили 61 % опитаних. Позитивно дане рішення сприйняли тільки 26 % респондентів, ще 11 % повідомили про нейтральне ставлення.

Що стосується ринку землі, то 60 % опитаних висловилися проти такого рішення Ради. Ще 23 % повідомили, що ставляться позитивно, а 14 % – нейтрально.

“Відносно більше тих, хто підтримує останні два рішення Парламенту, серед молоді та симпатиків партій “Слуга народу”, “Європейська Солідарність” та “Голос”, – йдеться в результатах дослідження.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.