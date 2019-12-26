Більше половини українців вважають, що найкращою гарантією безпеки України є вступ до НАТО. Крім того, більше 64 % громадян вважають, що Україна повинна інтегруватися в Євросоюз.

Про це свідчать результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року.

Так, 64,2 % респондентів вважають, що Україна повинна вступати до ЄС, 12,7 % – що до Євразійського економічного союзу, 23,1 % – не змогли відповісти на дане запитання.

Варто зазначити, що кількість українців, які підтримують євроінтеграцію нашої країни, зросла в порівнянні з попередніми роками. Так, у 2018 році “за” вступ до ЄС виступали 59,4 % респондентів, у 2017 році – 59,1 %, в 2016-му – 57,9 %, в 2015-му – 57,3 %, а в 2013 році – лише 46,4 % українців.

Також більшість українців впевнені, що вступ до НАТО, як варіант гарантування безпеки, був би найкращим для України. Такої думки дотримуються 51,2 % опитаних.

26,1 % респондентів заявили, що гарантувати безпеку України може її позаблоковий статус, 5,5 % схиляються до військового союзу з Росією та іншими країнами СНД, а 1,5 % – до військового союзу із США.

У 2018 році прихильниками вступу до НАТО були 46 % українців, а в 2017 році – тільки 38,5 %.

“У цьому питанні існують істотні регіональні відмінності: членство в НАТО підтримують у Західному (80 %) та Центральному (54 %) регіонах, а от у Південному (41 %) та Східному (42 %) регіонах віддають перевагу нейтральному статусу України. Більше того, у Східному регіоні 14 % вважають найкращим варіантом гарантування безпеки України військовий союз з Росією та іншими країнами СНД”, – відзначають соціологи.

Дослідження проводилося у всіх регіонах України за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3 %.