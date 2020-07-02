Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” протягом 24-28 червня 2020 року.
Так, 64 % респондентів відзначили погіршення економічного становища країни. Ще 24 % висловили думку, що воно не змінилося.
І лише 9 % про покращення.
“Дві третини опитаних відмітили погіршення економічного становища України за останні півроку, майже чверть вважають, що воно не змінилося, 9 % – покращилося”, – відзначають соціологи.
Про погіршення економічного становища власної родини зазначила половина опитаних (50 %). Ще 39 % респондентів говорили про відсутність змін, а 9 % – побачили покращення.
У найближчі пів року 37 % респондентів очікують погіршення економічного становища України, а 31 % – відсутність змін.
І тільки 18 % розраховують на поліпшення ситуації.
Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2 %.
- Згідно з опитуванням соціологічної групи “Рейтинг”, понад 50% українців вважають, що некомпетентність влади може спровокувати економічну кризу в Україні восени цього року.
- Згідно з опитуванням, проведеним Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), кожному десятому українцю не вистачає коштів навіть на їжу.